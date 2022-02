Tajani:Draghi ancora premier dopo elezioni? Per Fi serve un politico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Draghi ancora premier dopo le prossime elezioni? "Io credo serva un premier eletto dai cittadini. Credo che dovremo trovare un presidente del Consiglio politico". Lo ha detto Antonio Tajani, ospite di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022)le prossime? "Io credo serva uneletto dai cittadini. Credo che dovremo trovare un presidente del Consiglio". Lo ha detto Antonio, ospite di ...

Advertising

1giornodapecora : #ugdp @Antonio_Tajani Mario Draghi di nuovo premier? Serve un premier eletto, lui sarebbe un eccellente presidente… - LadySbatSnow : RT @Hornby71977165: Draghi Letta Frattini Pera Moratti Casini Casellati Tajani ... fra tutti i nomi che girano in questi giorni, l'unico ch… - Marco1999Busa : RT @saggiadecisione: Dite a #Tajani che la maggior parte degli italiani non ha votato la sinistra e nemmeno #Draghi, eppure stanno al gover… - bergonzi_paola : RT @saggiadecisione: Dite a #Tajani che la maggior parte degli italiani non ha votato la sinistra e nemmeno #Draghi, eppure stanno al gover… - tamamaris : @Antonie62537279 @EmilianoBechini Guardare 'fuori dal coro' fa incazzare troppo, viene voglia di prendere un bazuka… -