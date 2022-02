Superbonus, Draghi: è bloccato per le situazioni fraudolente (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Il Superbonus si è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi di 2,3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Ilsi è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte diche hanno raggiunto importi di 2,3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Draghi Superbonus, Draghi: governo vuole funzioni, presto correttivi Così il premier Mario Draghi concludendo la conferenza stampa parlando del Superbonus per l edilizia. 11 febbraio 2022

Superbonus, Draghi: è bloccato per le situazioni fraudolente Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm ."L'un per cento è il contributo che l'edilizia ha dato alla crescita ma senza superbonus l'edilizia funziona lo stesso ha ...

