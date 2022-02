Scandalo Vaticano, suora abusata per anni da un prete: «Mi chiedeva di urinare su di lui» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la lunga lettera di scuse del Papa emerito Joseph Ratzinger, il tema abusi sessuali in Vaticano arriva fino a Fuori dal Coro. Il racconto choc di una suora francese sta sconvolgendo il web, dopo il servizio mandato in onda su Rete 4. A «Fuori dal Coro», infatti, Mario Giordano rende noto l’incredibile racconto di una suora abusata per anni da un parroco. «Nel confessionale mi spingeva contro il muro e poi si sfregava contro di me», inizia così il racconto della suora abusata che non riesce proprio a spiegarsi come quell’uomo sia ancora un parroco. «Faceva del mio corpo quello che voleva. Le violenze duravano ore e ore – racconta in lacrime anche a distanza di anni -. C’erano cose che erano davvero perverse e io non potevo ribellarmi, ero come ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la lunga lettera di scuse del Papa emerito Joseph Ratzinger, il tema abusi sessuali inarriva fino a Fuori dal Coro. Il racconto choc di unafrancese sta sconvolgendo il web, dopo il servizio mandato in onda su Rete 4. A «Fuori dal Coro», infatti, Mario Giordano rende noto l’incredibile racconto di unaperda un parroco. «Nel confessionale mi spingeva contro il muro e poi si sfregava contro di me», inizia così il racconto dellache non riesce proprio a spiegarsi come quell’uomo sia ancora un parroco. «Faceva del mio corpo quello che voleva. Le violenze duravano ore e ore – racconta in lacrime anche a distanza di-. C’erano cose che erano davvero perverse e io non potevo ribellarmi, ero come ...

