Roma | Mourinho via | l’annuncio dalla Capitale

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'esonero diallaè oramai una certezza: secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il tecnico portoghese sarebbe stato sollevato dall'incarico dopo aver collezionato un solo punto in tre partite di campionato.? Non è passato inosservato lo sfogo dial termine della partita contro l'Inter: aggiornamento sul futuro dello speciale. La squadra di Josesi è comportata meno bene della squadra di Fonseca la scorsa stagione: 0 gol nelle ultime due partite più la tragica eliminazione dell'Inter in Coppa Italia, solo nella Liga potrebbe rappresentare l'unica certezza di una stagione di classiche disastrose che potrebbe essere presentata in grande stile questa estate. Non gli è permesso competere per il posto di vertice, e le relazioni con alcuni giocatori fanno pensare che il clima ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #InterRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #CoppaItaliaFrecciarossa - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaGenoa ?? DAJE ROMA DAJE!?? #ASRoma - CB_Ignoranza : “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - sportli26181512 : #Roma, i senatori stanno con Mourinho: dopo lo sfogo parla il campo: Lo scoop del nostro giornale ha scosso la tifo… - MatteoM39203342 : @capuanogio Adesso cambia Mourinho nel tweet con qualsiasi altro tipo di allenatore passato nella storia della Roma. Funziona lo stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

La serie C decide di rispondere praticamente in blocco a Josè. L'allenatore portoghese dellaha sempre fatto discutere con le sue dichiarazioni ma stavolta non c'entrano gli arbitri. Il Corriere dello Sport nella giornata di ieri ha infatti ...Commenta per primo Dopo le esternazioni di, diversi dei titolari saranno messi sul mercato, se arriveranno offerte degne secondo la ... in forza all'Arsenal, ma in estate ad un passo dalla,...Parole che Josè Mourinho ha pronunciato ai suoi giocatori dopo la sconfitta della Roma contro l'Inter in Coppa Italia. Dichiarazioni che non sono passate inosservate a Olbia: la squadra gallurese ...Mourinho potrebbe tornare al modulo di inizio anno, come riporta Il Tempo. La strada per superare uno dei momenti più complicati della stagione passa dalla trasferta di domenica contro il Sassuolo.