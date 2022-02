Ritorno a Nembro, dove due anni fa cominciò la pandemia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 23 febbraio, i primi due pazienti. Poi il flagello: il Covid-19 fa più vittime dell’ultima guerra. 188 vite perdute raccontate nel libro di un grande cronista tornato nel suo paese?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 23 febbraio, i primi due pazienti. Poi il flagello: il Covid-19 fa più vittime dell’ultima guerra. 188 vite perdute raccontate nel libro di un grande cronista tornato nel suo paese??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ritorno a Nembro, dove due anni fa cominciò la pandemia L'Espresso Fermato in Francia l’aggressore dei due carabinieri di Nembro Era su un treno diretto a Parigi il marocchino di 36 anni, residente a Pradalunga, in Valle Seriana, accusato di aver accoltellato due carabinieri di 24 anni e 26 anni a Nembro, giovedì scorso durante ...

Carabinieri accoltellati a Nembro, la fuga in treno verso Parigi del marocchino: tradito dal cellulare Stava fuggendo a bordo di un treno diretto a Parigi, il marocchino di 36 anni accusato di avere accoltellato due carabinieri di 24 e 26 anni, a Nembro ... nuovo a scappare, ritornando verso ...

