Restrizioni Green Pass, Costa: si può Prevedere un Allentamento (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Costa prevede un Allentamento delle Restrizioni legate al Green Pass. "Abbiamo 48mln di italiani che si sono vaccinati, dobbiamo raggiungere 35mln che hanno già ricevuto dose ...

petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - fattoquotidiano : Covid, il mondo accelera addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass, New York elimina masch… - Obsolete_LG : RT @franco67238399: Super green pass over 50, cosa cambia da martedì 15 febbraio in tutti gli altri paesi, Israele per primi, hanno capito… - RonnyBandiera : RT @franco67238399: Super green pass over 50, cosa cambia da martedì 15 febbraio in tutti gli altri paesi, Israele per primi, hanno capito… - Mariann46409026 : RT @franco67238399: Super green pass over 50, cosa cambia da martedì 15 febbraio in tutti gli altri paesi, Israele per primi, hanno capito… -