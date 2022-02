**Redditi: nel 2021 Letta il più ricco leader fronte progressista, più di 600mila imponibile** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E' il segretario del Pd, Enrico Letta, il più ricco tra i leader del fronte progressista nella dichiarazione dei redditi del 2021 con un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E' il segretario del Pd, Enrico, il piùtra idelnella dichiarazione dei redditi delcon un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro.

