Questi agricoltori non protestano contro le restrizioni anti-Covid | è un video del 2015

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 7 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato unin cui si vedono dei trattori forzare un blocco stradale delle forze dell’ordine. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Trattori in Belgio – Lottale. Anche in Belgio si lotta!! #freedom». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini sono reali, ma non mostrano una protestale-19 svoltasi in Belgio a febbraio 2022. Come hanno verificato i colleghi di Associated press, ilmostra invece una una manifestazione del 7 settembrea Bruxelles organizzata daeuropeiil ...