Perde il controllo dell’auto | centra in pieno un pedone e lo uccide sul marciapiede

Si trovava sul marciapiede, doveva essere al sicuro, invece lui, un uomo di 55 anni molto conosciuto a Mentana, è stato preso in pieno da un'auto, falciato e ucciso. E' successo ieri sera, intorno alle 20.30, a Casali di Mentana, sulla via Nomentana. Mentana: preso in pieno da un'auto e ucciso sul marciapiede L'automobilista, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua vettura, ha finito la corsa sul marciapiede e qui ha centrato in pieno e ucciso un pedone, un uomo di 55 anni, un professionista di Mentana. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. Tutta la comunità è sotto choc e con un tam tam sui social ieri in molti si domandavano ...

