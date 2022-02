Napoli-Inter | Spalletti in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il, dopo l’ottimo esordio stagionale, vuole continuare su questa strada anche nel match contro l’valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico del club partenopeo Lucianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 11 febbraio alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : +++Plusvalenze, Gdf acquisisce documenti dalla Covisoc: 62 operazioni sospette che riguardano giovani giocatori di… - DoentesPFutebol : Internazionale 1x2 Milan Inter ------ 53 pontos Milan ----- 52 Napoli ---- 49 Calcio pegando fogo ?? - cn1926it : #Ulivieri: “Il #Napoli può vincere lo #scudetto, con l’organico al completo è perfetto” - carlo5010 : @manuelameleleo9 Vai a vedere Napoli - Inter allora, se sei a Roma non è un viaggio lungo !!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

L'è stata brava nel contenere gli infortuni, ila resistere. L'è più forte, ilpiù giusto.9 punti per cullare il sogno Scudetto, magari con unche pareggia a, chissà, dobbiamo accelerare ancora. Intanto dal Web arriva l'indicazione social! Renato Sanchez e Botman, like da ...Cresce l’attesa per la gara che sa di Scudetto tra Napoli e Inter. Al Diego Armando Maradona, i nerazzurri scenderanno in campo alle 18 per impostare il proprio predominio in classifica. Dall’altro ...n questo video troverete i consigli sul big match Scudetto dello Stadio Diego Armando Maradona. Su Corrieredellosport.fun puoi vincere fantastici premi!