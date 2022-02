Mahmood fa gli auguri di compleanno al ?«fratellino» Blanco

(Di venerdì 11 febbraio 2022) I vincitori del Festival di Sanremo 2022 sono in primis grandi amici. Dalle personalità diverse, ma uniti da tanta complicità. E dire che si sono incontrati per caso…

Advertising

RaiRadio2 : ?? E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle?? @Mahmood_Music & #Blanco con 'Brividi… - mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - francescacheeks : Congratulazioni Mahmood e Blanco ?? un pezzo stupendo! E stupendi voi. Complimenti a tutti gli artisti del Festivál,… - strumenteopolo : gli stivali di mahmood io vorrei molto … - bcksbrns : RT @artbymars: gli auguri personali di mahmood a blanco “auguri fratellino” lui lo ha adottato è così -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood gli

Mediaset Play

Ma quali sono le date dei concerti dei cantanti di Sanremo 2022? Tra tour e concerti 'sciolti', sono tantiappuntamenti ufficiali già annunciati, da quelli dei vincitori Blanco ea quelli ...e Blanco hanno infatti dato buca a Bruno Vespa , rifiutando l'invito: c'erano invece il ... Non sono noti i motivi per cuiautori di 'Brividi' hanno scelto di non presenziare a Porta a Porta ...Il cantante ha compiuto 19 anni e non sono mancati gli auguri di Mahmood, con cui ha condiviso la vittoria a Sanremo ...Ma i due vincitori dell'edizione 2022 di Sanremo sono prima di tutto grandi amici. Lo dimostrano gli affettuosi auguri di compleanno fatti da Mahmood a Blanco, il quale il 10 febbraio ha compiuto 19 ...