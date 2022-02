LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Ducati risponde ad Aprilia e passa al comando con Miller (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Si avvicina anche Joan Mir! Terzo crono a meno di un decimo dalla vetta della classifica per l’ex campione della Suzuki. Attenzione anche a Dovizioso (Yamaha), quarto davanti Martin. 9.38 Jack Miller! Giro veloce per 33 millesimi su Vinales per l’australiano di Ducati! Martin è terzo. 9.37 Tutti in pista nuovamente! Attendiamo i riferimenti cronometrici, la classifica potrebbe ribaltarsi ad 1h dalla conclusione. Ricordiamo che i Test sono stati allungati in seguito ad una bandiera rossa che ha interrotto il turno questa mattina. 9.33 Nakagami! Terzo posto per il giapponese che si colloca a +247 millesimi dalla vetta! Martin è secondo, Vinales resta leader. 9.30 Segnali indicativi per Aprilia. Settimana scorsa erano arrivati degli indizi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 Si avvicina anche Joan Mir! Terzo crono a meno di un decimo dalla vetta della classifica per l’ex campione della Suzuki. Attenzione anche a Dovizioso (Yamaha), quarto davanti Martin. 9.38 Jack! Giro veloce per 33 millesimi su Vinales per l’australiano di! Martin è terzo. 9.37 Tutti in pista nuovamente! Attendiamo i riferimenti cronometrici, la classifica potrebbe ribaltarsi ad 1h dalla conclusione. Ricordiamo che isono stati allungati in seguito ad una bandiera rossa che ha interrotto il turno questa mattina. 9.33 Nakagami! Terzo posto per il giapponese che si colloca a +247 millesimi dalla vetta! Martin è secondo, Vinales resta leader. 9.30 Segnali indicativi per. Settimana scorsa erano arrivati degli indizi, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Vinales ed Aprilia dettano il ritmo - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA:… - davidelgaudio : @FranckyHawk29 Che minchiata!! Nemmeno con il pass live MotoGP? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Martin sempre leader tanta azione in pista - #MotoGP #Mandalika… - FormulaPassion : #MotoGP: la diretta minuto per minuto dei #MandalikaTest - infoitsport : LIVE - Test MotoGP a Mandalika, tutta la cronaca minuto per minuto -