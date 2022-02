Ivano Marescotti si ritira dalle scene: “Seguo l’esempio di Jack Nicholson, a 73 anni non faccio più l’attore” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello…) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore“. È l’annuncio, tramite Facebook, di Ivano Marescotti. “Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”, scrive. “Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione”, conclude. Nella sua lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Seguendodiche a 73s’èto(si deve pur avere un modello…) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiroe nonpiù“. È l’annuncio, tramite Facebook, di. “Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”, scrive. “Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione”, conclude. Nella sua lunga ...

