Innerhofer replica duro a Marsaglia | Non ho rubato il posto a nessuno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Innerhofer replica

Lo sciatore italiano Christof, atterrato a Malpensa dopo la delusione delle Olimpiadi di Pechino 2022, torna sulla polemica nella squadra maschile innescata dal compagno di squadra Marsaglia e risponde con fermezzaLo sci maschile puntava su Dominik Paris, Chrise Matteo Marsaglia. Male la libera di ... Non si è fatta attendere ladi Massimo Rinald i, direttore sportivo dello sci alpino della ...E’ arrivata la replica di Massimo Rinaldi ... Detto questo, domani Marsaglia parteciperà al superG, insieme a Paris e a Innerhofer”. Alle Olimpiadi, la sostituzione di un atleta già iscritto può ...Un super-g olimpico disastroso per l'Italjet, il piemontese è 18° davanti a Paris ('devo lavorare tanto per tornare al mio livello'), con Innerhofer fuori. Non si ...