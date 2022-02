Grillo media in M5s, tensione con Draghi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Nel Pd c'è la preoccupazione per il caos nel Movimento 5 stelle, in tanti temono che i pentastellati si infilino in un pantano che li porti ad andare sotto il 10 per cento. E diversi 'big' interpretano l'incontro che il segretario dem Letta ha avuto con Renzi anche un 'segnale' dei dubbi sulla tenuta dell'alleato dell'ex fronte rosso-giallo. Non c'è alcuna intenzione di 'mollare' il Movimento, ma il faccia a faccia tra il segretario del Pd e il leader di Iv è comunque considerato da molti tra i dem come un'apertura al centro. Letta il 20 sarà anche al congresso di Azione di Calenda, sta costruendo un campo largo, nei giorni scorsi ha visto il co-portavoce di Europa Verde, Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Fratoianni. La riunione con Renzi ha avuto al centro il tema delle amministrative ma lo sguardo è rivolto anche alle Politiche. E' vero che Renzi sta tessendo un ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Nel Pd c'è la preoccupazione per il caos nel Movimento 5 stelle, in tanti temono che i pentastellati si infilino in un pantano che li porti ad andare sotto il 10 per cento. E diversi 'big' interpretano l'incontro che il segretario dem Letta ha avuto con Renzi anche un 'segnale' dei dubbi sulla tenuta dell'alleato dell'ex fronte rosso-giallo. Non c'è alcuna intenzione di 'mollare' il Movimento, ma il faccia a faccia tra il segretario del Pd e il leader di Iv è comunque considerato da molti tra i dem come un'apertura al centro. Letta il 20 sarà anche al congresso di Azione di Calenda, sta costruendo un campo largo, nei giorni scorsi ha visto il co-portavoce di Europa Verde, Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Fratoianni. La riunione con Renzi ha avuto al centro il tema delle amministrative ma lo sguardo è rivolto anche alle Politiche. E' vero che Renzi sta tessendo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Grillo media Grillo media in M5s, tensione con Draghi I legali ai quali si sono affidati Conte e Grillo, risalendo ad un documento del 2018, hanno concluso che un ricorso è possibile. Ma il timore all'interno di M5s è che la soluzione non sblocchi l'...

Tra condom, virus, anticorpi e guanti in lattice le uscite di Grillo negli anni Mentre i media erano "cellule impazzite che, invece di compiere il loro dovere di individuare il ... L'immagine degli anticorpi doveva piacere molto a Grillo. L'ha usata anche nel settembre 2017: in un ...

Grillo media in M5s, tensione con Draghi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Grillo media in M5s, tensione con Draghi Ma al momento M5s deve risolvere prima le proprie grane interne. E' sceso in campo Grillo per cercare di riportare la pace tra Conte e Di Maio, ma soprattutto per cercare di sciogliere il nodo sulla ...

Il grillo salta nel piatto: autorizzato l'uso alimentare Il grillo domestico diventa il terzo insetto autorizzato come ... distanti dalla nostra cultura gastronomica (pur evidenziando gli uomini come di media più possibilisti rispetto alla compagine ...

