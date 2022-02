Friburgo vs Mainz 05: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due dei pacchetti a sorpresa della Bundesliga in questa stagione si affrontano sabato 12 febbraio allo Schwarzwald-Stadion, con il Friburgo che ospita il Mainz 05. I padroni di casa sono caduti in una sconfitta lo scorso fine settimana, ma i posti in Champions League rimangono nel loro mirino, mentre i visitatori sono tornati a vincere per riaccendere la loro inaspettata sfida europea. Il calcio di inizio di Friburgo vs Mainz 05 è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Friburgo vs Mainz 05: a che punto sono le due squadre? Friburgo Dopo essere sembrato di nuovo in pista dopo le vittorie consecutive contro Hoffenheim e Stoccarda, rispettivamente nella DFB-Pokal e in Bundesliga, il Friburgo è stato sconfitto lo scorso weekend, in una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due dei pacchetti a sorpresa della Bundesliga in questa stagione si affrontano sabato 12 febbraio allo Schwarzwald-Stadion, con ilche ospita il05. I padroni di casa sono caduti in una sconfitta lo scorso fine settimana, ma i posti in Champions League rimangono nel loro mirino, mentre i visitatori sono tornati a vincere per riaccendere la loro inaspettata sfida europea. Il calcio di inizio divs05 è previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs05: a che punto sono le due squadre?Dopo essere sembrato di nuovo in pista dopo le vittorie consecutive contro Hoffenheim e Stoccarda, rispettivamente nella DFB-Pokal e in Bundesliga, ilè stato sconfitto lo scorso weekend, in una ...

