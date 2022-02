F1, con un prolungamento da record il Gran Premio del Bahrain rimarrà in calendario fino al 2036! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Gran Premio del Bahrain rimarrà nel calendario della Formula Uno fino al 2036. No, non è un refuso. Davvero fino al 2036. Un prolungamento record che va a blindare una tappa divenuta ormai tradizionale nel programma della massima categoria del motorsport (nel quale face la sua prima apparizione nell’ormai lontano 2004), e che in questa annata andrà ad aprire nuovamente la stagione. Il tracciato di Sakhir, o quello che nel caso verrà scelto nei prossimi anni, sarà ancora Grande protagonista nel futuro della Formula Uno. Le luci dei riflettori che contraddistinguono il circuito posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama si accenderanno, dunque, per almeno altre 15 edizioni della gara del ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildelneldella Formula Unoal 2036. No, non è un refuso. Davveroal 2036. Unche va a blindare una tappa divenuta ormai tradizionale nel programma della massima categoria del motorsport (nel quale face la sua prima apparizione nell’ormai lontano 2004), e che in questa annata andrà ad aprire nuovamente la stagione. Il tracciato di Sakhir, o quello che nel caso verrà scelto nei prossimi anni, sarà ancorade protagonista nel futuro della Formula Uno. Le luci dei riflettori che contraddistinguono il circuito posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama si accenderanno, dunque, per almeno altre 15 edizioni della gara del ...

