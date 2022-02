Draghi esclude il rimpasto di Governo e un futuro in politica dal 2023. “La squadra è efficiente e quindi va avanti. Mi candidano in tanti posti, ma lavoro lo troverei da solo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “No, la squadra è efficiente e quindi va avanti”. Ha risposto così, nel corso della conferenza stampa dedicata alla Giustizia (leggi l’articolo – qui il video), il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a chi gli chiedeva se sarebbe disponibile di fronte a eventuali richieste dei partiti di maggioranza in merito un rimpasto di Governo. Il premier Draghi esclude un impegno in politica dal 2023 E quanto a un impegno di Draghi in politica dal 2023: “Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo. Ho visto che tanti mi candidano in tanti posti in giro per il mondo. Ringrazio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) “No, lava”. Ha risposto così, nel corso della conferenza stampa dedicata alla Giustizia (leggi l’articolo – qui il video), il presidente del Consiglio, Mario, a chi gli chiedeva se sarebbe disponibile di fronte a eventuali richieste dei partiti di maggioranza in merito undi. Il premierun impegno indalE quanto a un impegno diindal: “Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo. Ho visto chemiinin giro per il mondo. Ringrazio ...

