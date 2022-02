Dopo la delusione sul Quirinale, Draghi non resterà in politica: «Lo escludo. È chiaro?» (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’impegno politico di Maio Draghi finirà con la legislatura. Questo almeno è quanto emerge dalle risposte da lui fornite nella conferenza stampa convocata subito Dopo i lavori del Consiglio dei ministri. Di fronte ai giornalisti, infatti, il premier ha infatti (categoricamente) smentito l’idea di voler prolungare la propria esperienza di «nonno a servizio delle istituzioni», come ebbe ad auto-definirsi in un precedente rendez-vous con la stampa, quello di fine anno. «Lo escludo. Va bene? È chiaro? Chiuso». Davvero una chiusura a riccio, ma quanto mai rivelatrice della bruciatura patita sul Quirinale. Segno inequivocabile che il “botta e risposta” con la stampa parlamentare a fine 2021 ha lasciato il segno. Draghi nega di voler federare il centro Allora Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’impegno politico di Maiofinirà con la legislatura. Questo almeno è quanto emerge dalle risposte da lui fornite nella conferenza stampa convocata subitoi lavori del Consiglio dei ministri. Di fronte ai giornalisti, infatti, il premier ha infatti (categoricamente) smentito l’idea di voler prolungare la propria esperienza di «nonno a servizio delle istituzioni», come ebbe ad auto-definirsi in un precedente rendez-vous con la stampa, quello di fine anno. «Lo. Va bene? È? Chiuso». Davvero una chiusura a riccio, ma quanto mai rivelatrice della bruciatura patita sul. Segno inequivocabile che il “botta e risposta” con la stampa parlamentare a fine 2021 ha lasciato il segno.nega di voler federare il centro Allora...

