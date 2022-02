Costretta a cambiare aereo perché è allergica alle noci. L’odissea di Sophie: “Ho dovuto pagare un altro volo, rischiavo di morire” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata “cacciata via” dall’aereo che aveva prenotato per andare da Londra a New York perché la compagnia aerea si è rifiutata di accogliere la sua grave allergia alle noci. È quanto successo a una ragazza di 26 anni, Sophie Draper, lo scorso dicembre: nei giorni scorsi la giovane ha raccontato quanto accaduto all’Huffington Post, che ha ricostruito quanto accaduto. La giovane avrebbe dovuto viaggiare assieme al fidanzato da Londra Heathrow all’aeroporto JFK con American Airlines nel dicembre 2021: al momento della prenotazione del biglietto aveva cercato di avvisare la compagnia aerea della sua allergia potenzialmente letale alle noci, ma non c’è stato modo di farlo online. Così ci ha provato al momento del check-in: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata “cacciata via” dall’che aveva prenotato per andare da Londra a New Yorkla compagnia aerea si è rifiutata di accogliere la sua gravergia. È quanto successo a una ragazza di 26 anni,Draper, lo scorso dicembre: nei giorni scorsi la giovane ha raccontato quanto accaduto all’Huffington Post, che ha ricostruito quanto accaduto. La giovane avrebbeviaggiare assieme al fidanzato da Londra Heathrow all’aeroporto JFK con American Airlines nel dicembre 2021: al momento della prenotazione del biglietto aveva cercato di avvisare la compagnia aerea della suargia potenzialmente letale, ma non c’è stato modo di farlo online. Così ci ha provato al momento del check-in: ...

