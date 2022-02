Call of Duty: l’annuncio di Warzone 2 arriverà molto presto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un noto insider nell’industria videoludica ha svelato una potenziale notizia bomba: nelle prossime ore, infatti, ci potrebbe essere l’annuncio di Warzone 2 I prossimi mesi del 2022 saranno piuttosto cruciali per Activision e i suoi dipendenti: dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, la casa di sviluppo si trova a dover affrontare un periodo di transizione, che culminerà infine con la conclusione dell’affare una volta giunto il 2023. Nel frattempo i team che lavorano ai titoli di Call of Duty, il franchise sparatutto più importante e conosciuto appartenente ad Activision Blizzard, rimangono in piena attività, e continuano a supportare i giochi usciti più recentemente, come Call of Duty Vanguard e il giocatissimo free to play battle royale Call of ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un noto insider nell’industria videoludica ha svelato una potenziale notizia bomba: nelle prossime ore, infatti, ci potrebbe esseredi2 I prossimi mesi del 2022 saranno piuttosto cruciali per Activision e i suoi dipendenti: dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, la casa di sviluppo si trova a dover affrontare un periodo di transizione, che culminerà infine con la conclusione dell’affare una volta giunto il 2023. Nel frattempo i team che lavorano ai titoli diof, il franchise sparatutto più importante e conosciuto appartenente ad Activision Blizzard, rimangono in piena attività, e continuano a supportare i giochi usciti più recentemente, comeofVanguard e il giocatissimo free to play battle royaleof ...

Advertising

infoitscienza : Activision Blizzard: azioni in crescita dopo la conferma che Call of Duty rimarrà su PlayStation - codnewsitalia : COD 2022 ITA: Nella notte molti account di leakers, dataminers e i profili ufficiali di Call Of Duty e Infinity War… - macitynet : Call of Duty rimarrà anche su PlayStation, parola di Microsoft - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'WARZONE 2 ANNUNCIATO...OGGI?! | HORIZON COME GIRA SU PS4? | RE 4 REMAKE DIVERSO?! ? #KristalNews… - Lolvines_7 : RT @CrisHunter77: Repartiendo un poco ?? Twitch: -