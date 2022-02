Banche, voci di un’offerta di Unicredit su Banco Bpm. La banca di Andrea Orcel non smentisce. Possibili sviluppi nel fine settimana (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sale di oltre il 6% il titolo di Banco Bpm dopo indiscrezioni di stampa secondo cui Unicredit starebbe valutando la Possibilità di un’offerta pubblica di acquisto sul quarto gruppo bancario italiano per numero di sportelli. Secondo quanto scrive Il Messaggero “ai piani alti della finanza” ma anche “in ambienti del governo” c’è chi “non esclude che a cavallo del week end Unicredit possa farsi avanti con una proposta” e “c’è chi parla addirittura di Opa”. Il tiolo Unicredit arretra dell’1,3%. La banca guidata da Andrea Orcel, accantonato il dossier Mps, non smentisce. “In relazione alle indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa, un portavoce di Unicredit chiarisce che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sale di oltre il 6% il titolo diBpm dopo indiscrezioni di stampa secondo cuistarebbe valutando latà dipubblica di acquisto sul quarto grupporio italiano per numero di sportelli. Secondo quanto scrive Il Messaggero “ai piani alti della finanza” ma anche “in ambienti del governo” c’è chi “non esclude che a cavallo del week endpossa farsi avanti con una proposta” e “c’è chi parla addirittura di Opa”. Il tioloarretra dell’1,3%. Laguidata da, accantonato il dossier Mps, non. “In relazione alle indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa, un portavoce dichiarisce che, ...

