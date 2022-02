Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)DEL 10 FEBBRAIOORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA BIS, DOVE PER INCIDENTE SI IN CODA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA, IN USCITA DAPASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA PONTINA, TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON FORTI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E LA VIA DEL MARE ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR, PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL GRA RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ...