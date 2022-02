Una vita, anticipazioni 10 febbraio: una terribile aggressione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bellita deciderà di uscire di casa, ma finirà per fare un grosso sbaglio. La donna, infatti, come rivelano le anticipazioni Una vita della puntata in onda oggi 10 febbraio, verrà aggredita dall'ammiratore squilibrato che la perseguita insieme a Rosina e Susana. Nel frattempo, Antoñito si metterà in contatto con un medico esperto in malattie del sangue. Infine, Genoveva si presenterà da Marcos e cercherà di guadagnarsi la sua fiducia in vista di possibili affari insieme. Una vita, trama 10 febbraio: Antoñito contatta un medico esperto in malattie del sangue Lolita verrà dimessa dall'ospedale e tornerà a casa dove la tensione con Antoñito sarà palpabile. La giovane, non riuscendo a perdonarlo per il tradimento, gli chiederà del tempo. Nel frattempo, lui, a conoscenza del fatto che la consorte ha poco ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bellita deciderà di uscire di casa, ma finirà per fare un grosso sbaglio. La donna, infatti, come rivelano leUnadella puntata in onda oggi 10, verrà aggredita dall'ammiratore squilibrato che la perseguita insieme a Rosina e Susana. Nel frattempo, Antoñito si metterà in contatto con un medico esperto in malattie del sangue. Infine, Genoveva si presenterà da Marcos e cercherà di guadagnarsi la sua fiducia in vista di possibili affari insieme. Una, trama 10: Antoñito contatta un medico esperto in malattie del sangue Lolita verrà dimessa dall'ospedale e tornerà a casa dove la tensione con Antoñito sarà palpabile. La giovane, non riuscendo a perdonarlo per il tradimento, gli chiederà del tempo. Nel frattempo, lui, a conoscenza del fatto che la consorte ha poco ...

