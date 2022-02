Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un nuovo decreto energia dovrebbe arrivare la prossima settimana e Sara di ampia portata lo annuncia il premier draghi dal porto di Genova non solo il piano dei fondi europei sosterrà crescita e stabilità del paese nel medio periodo ma nel frattempo il governo non dimentica le famiglie le imprese in difficoltà e anzi sta lavorando nuovo provvedimento per calmierare gli aumenti di luce gas che hanno registrato Boom certifica la Sono tanti gli interventi Messi in campo finora Due scosse di terremoto entrambe di magnitudo superiore a 4 si sono verificate a circa un’ora di distanza una dall’altra nel reggiano ieri sera la prima scossa era stata registrata alle 9:55 a Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia una profondità di 7 chilometri la stima della magnitudo ...