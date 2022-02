Ue rivede a ribasso previsioni Pil Italia | +4 | 1% nel 2022

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L' Ue nelle stime invernaliil Pilno nelprevedendo un +4,1% quando, nel rapporto dello scorso novembre, configurava una crescita al 4,3%. Per il 2023 l'Ue stima un Pil al ...

L' Ue nelle stime invernali rivede a ribasso il Pil italiano nel 2022 prevedendo un +4,1% quando, nel rapporto dello scorso novembre, configurava una crescita al 4,3%. Per il 2023 l'Ue stima un Pil al +2,3%. "Le previsioni di ...