Ucraina, Johnson non esclude la guerra. Copasir: scontro può aggravare crisi energia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Navi da guerra russe attraversano il Bosforo. Nell'oscurità della notte venti di guerra che nonostante tutti gli sforzi diplomatici sembra arduo smorzare. Il tutto mentre cominciano le manovre militari in Bielorussia congiunte con Mosca: dureranno dieci giorni, proprio quando il lavoro diplomatico dei leader europei, con in testa il presidente francese Emmanuel Macron, iniziavano ad aprire qualche timido spiraglio di pace nella crisi Ucraina. Secondo i dati a disposizione in Occidente, 30.000 soldati russi sono stati schierati in Bielorussia: le esercitazioni sono un evidente mezzo di pressione. E il loro inizio coincide con il 15esimo anniversario del discorso di Vladimir Putin a Monaco di Baviera durante la Conferenza sulla Sicurezza, che segnò l'inizio della spaccatura con l'Ovest.Oggi l'ambasciatore russo Sergei ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Navi darusse attraversano il Bosforo. Nell'oscurità della notte venti diche nonostante tutti gli sforzi diplomatici sembra arduo smorzare. Il tutto mentre cominciano le manovre militari in Bielorussia congiunte con Mosca: dureranno dieci giorni, proprio quando il lavoro diplomatico dei leader europei, con in testa il presidente francese Emmanuel Macron, iniziavano ad aprire qualche timido spiraglio di pace nella. Secondo i dati a disposizione in Occidente, 30.000 soldati russi sono stati schierati in Bielorussia: le esercitazioni sono un evidente mezzo di pressione. E il loro inizio coincide con il 15esimo anniversario del discorso di Vladimir Putin a Monaco di Baviera durante la Conferenza sulla Sicurezza, che segnò l'inizio della spaccatura con l'Ovest.Oggi l'ambasciatore russo Sergei ...

