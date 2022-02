“Subdola”: di chi si tratta? Belen scatenata a Le Iene, tra ex e rivali (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esordio di Belen Rodriguez come conduttrice dello storico programma Le Iene è stata caratterizzata da una serie di bordate della showgirl nei confronti di altri personaggi dello spettacolo. Belen – che pare riavvicinarsi a Stefano De Martino dopo l’addio ad Antonino Spinalbese – non si è risparmiata durante il gioco Passaparolaccia, dedicando alcuni giudizi tutt’altro che benevoli soprattutto a Selvaggia Lucarelli, con cui in passato ha già avuto modo di scontrarsi. Come riporta anche la testata Libero, quando a Belen è stato chiesto se conosce Selvaggia di persona, la sua risposta è stata secca e senza giri di parole. LEGGI ANCHE => Nina Moric accusa Belen ed è caos sui social: cosa c’entra il figlio Carlos Maria? “Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esordio diRodriguez come conduttrice dello storico programma Leè stata caratterizzata da una serie di bordate della showgirl nei confronti di altri personaggi dello spettacolo.– che pare riavvicinarsi a Stefano De Martino dopo l’addio ad Antonino Spinalbese – non si è risparmiata durante il gioco Passaparolaccia, dedicando alcuni giudizi tutt’altro che benevoli soprattutto a Selvaggia Lucarelli, con cui in passato ha già avuto modo di scontrarsi. Come riporta anche la testata Libero, quando aè stato chiesto se conosce Selvaggia di persona, la sua risposta è stata secca e senza giri di parole. LEGGI ANCHE => Nina Moric accusaed è caos sui social: cosa c’entra il figlio Carlos Maria? “Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non ...

Advertising

MarinaR54667247 : @dany3laf Hai ragione chi gioca in maniera subdola non piace neanche a me, ma sai Kabir non mi sembra a questo live… - Italia_Notizie : Le Iene, Belen gioca al Passaparolaccia: “Non la perdonerei è subdola”, “La stimo e credo che lei stimi me”. A chi… - FQMagazineit : Le Iene, Belen gioca al Passaparolaccia: “Non la perdonerei è subdola”, “La stimo e credo che lei stimi me”. A chi… - Alessia80013238 : RT @darkdreamer90: @VanziniChiara @daymellonotreal @Peppermint997 Ciao,credo che ognuno debba pensar ai propri senza andar a parlar di chi… - darkdreamer90 : @VanziniChiara @daymellonotreal @Peppermint997 Ciao,credo che ognuno debba pensar ai propri senza andar a parlar di… -