Sci di fondo | Pechino 2022 Chi succederà a Dario Cologna nella 15 km? Niskanen | Bolshunov o un nome a sorpresa?

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio lo sci dimanderà in scena quando di più classico possa offrire, ovvero la 15 km maschile in alternato con partenza a intervalli. Questo format era presente sin dall’edizione inaugurale di Chamonix 1924, quando però si gareggiava sui 18 km, successivamente ridotti a 15 a partire dal 1956. Eliminata dal programma olimpico dopo Calgary 1988, la gara fece però il proprio ritorno da Salt Lake City 2002, disputandosi quasi sempre a tecnica classica. Le sole eccezioni sono il 2010 e 2018, quando si è corso a skating. Sino a oggi sono sedici i fondisti riusciti a laurearsi campioni olimpici della 15 km. Tre di loro sono stati in grado di ripetersi, ma solo uno di essi si è issato addirittura quota tre. Parliamo di, la cui striscia vincente è ancora aperta, come testimoniato dall’albo d’oro. 1924 – HAUG ...