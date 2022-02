Sci alpino, Innerhofer decimo in combinata. Bilancio olimpico negativo: “Anche ai migliori capita di uscire due volte” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La combinata maschile dei Giochi invernali regala allo sci alpino una pagina di storia grazie al trionfo di Johannes Strolz. L’austriaco emula il risultato ottenuto dal padre Hubert a Calgary 1988 grazie ad una mAnche di slalom eccezionale che gli consente di primeggiare sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e sul canadese James Crawford, vera sorpresa di giornata. L’Italia si consola con la decima posizione di Christof Innerhofer, unico azzurro al via. Il trentasettenne originario di Brunico cala il sipario su una manifestazione olimpica insufficiente, non certo per la posizione odierna bensì a causa della doppia uscita nelle gare veloci. Queste le parole dell’azzurro al parco chiuso: “A me piace fare slalom in allenamento, però in gara mi manca la confidenza di buttare giù le punte, così becco qualche centesimo ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lamaschile dei Giochi invernali regala allo sciuna pagina di storia grazie al trionfo di Johannes Strolz. L’austriaco emula il risultato ottenuto dal padre Hubert a Calgary 1988 grazie ad una mdi slalom eccezionale che gli consente di primeggiare sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e sul canadese James Crawford, vera sorpresa di giornata. L’Italia si consola con la decima posizione di Christof, unico azzurro al via. Il trentasettenne originario di Brunico cala il sipario su una manifestazione olimpica insufficiente, non certo per la posizione odierna bensì a causa della doppia uscita nelle gare veloci. Queste le parole dell’azzurro al parco chiuso: “A me piace fare slalom in allenamento, però in gara mi manca la confidenza di buttare giù le punte, così becco qualche centesimo ad ...

