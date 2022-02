Principe Carlo positivo al Covid per la seconda volta: solo mercoledì sera era a un ricevimento con decine di persone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House, con un messaggio pubblicato sull’account Twitter dell’erede al trono dove si legge: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. È la seconda volta che il Principe, 73 anni di età, si ammala di Covid, dopo aver contratto il virus nel 2020 in forma non grave. solo ieri sera il Principe del Galles ha incontrato decine di persone, fra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilè risultatoal coronavirus per lae si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House, con un messaggio pubblicato sull’account Twitter dell’erede al trono dove si legge: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. È lache il, 73 anni di età, si ammala di, dopo aver contratto il virus nel 2020 in forma non grave.ieriildel Galles ha incontratodi, fra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra ...

