Pechino 2022 | Visintin bronzo nello snowboard

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'azzurro Omarha vinto la medaglia dinella big final dellocross ai Giochi Invernali di. Oro all'austriaco Alessandro Haemmerle e argento al canadese Eliot Grondin. Dopo aver perso qualche decimo in partenza,è riuscito a recuperare sul finale, superando all'ultima curva l'austriaco Julian Lueftner. Alla terza partecipazione olimpica, il 32enneha coronato il sogno di una vita. Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia in questa edizione olimpica e del primo podio olimpico dellocross maschile nella storia dei Giochi (nel femminile c'era stato l'oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018). In stagione,si era infortunato nella seconda gara di ...