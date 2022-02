Olimpiadi Pechino Day 6 | Diretta Gare Giovedi 10 Febbraio Discovery+ e Rai2

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì 10e Rai 2 ) andrà in scena la sesta giornata delleInvernali di2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: singolo maschile per il pattinaggio artistico, la a gara a squadre mista di aerials per lo sci freestyle, l’halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - corradone91 : RT @Corriere: Accuse di doping a Valieva, 15 anni, la star russa del pattinaggio che ha stupito il mondo - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: L'Italia si riscatterà nel Day 6? Noi lo speriamo!???? Scopri il programma completo: -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli femminile delledi2022, terza gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Si assegna l'unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il ...Segui leinvernali di2022 anche con la newsletter del Corriere. Ogni giorno le ultime notizie sugli atleti italiani a: vincitori, gare, record e medaglie. Puoi iscriverti ...Giovedì 10 febbraio (diretta Discovery+ e Rai 2 ) andrà in scena la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che ...(Napoli Magazine) Quest’ultima è stata una partita molto difficile e non era scontato vincerla perché i norvegesi sono bravissimi, ma i nostri hanno pensato a divertirsi, con esperienza, in tutta ...