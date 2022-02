Napoli | Rientro di Anguissa; La Repubblica | ”Il camerunense rientra con un doppio obiettivo”

Advertising

RB18991 : @FBiasin Si certo...ma forse anche da scudetto...con il Napoli al rientro Tomori, Ibra,Rebic,Koulibaly Anguissa...occhio - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Calcio #NotizieSSCNapoli Lozano è rientrato a Napoli: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni https://t.co… - Salvato95551627 : RT @siamoilnapoli: ??? Sabato il big match #NapoliInter ?? #Anguissa rientra e chiama Spalletti ?? Due obiettivi da raggiungere https://t.co… - siamoilnapoli : ??? Sabato il big match #NapoliInter ?? #Anguissa rientra e chiama Spalletti ?? Due obiettivi da raggiungere - infoitsport : Anguissa fa rientro a Napoli: ecco quando tornerà ad allenarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rientro

Le prospettive Il provvedimento è stato ritirato solo il 7 febbraio, quando ila lavoro di ...le cose possano andare meglio per il trasporto pubblico della città e della provincia di. ...A questo punto bisognerà capire la data del. B astoni è squalificato nelle prossime gare di campionato controe Sassuolo , ma al momento rischia anche di saltare l'andata degli ottavi ..."Rientrato oggi Koulibaly, vuole esserci contro l'Inter. Dopo il trionfo in Coppa d'Africa, Kalidou in campo per lo scudetto". "Napoli, gioca il Re", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, ...Il messicano ha rimediato una lussazione alla spalla destra durante gli impegni con la sua Nazionale. Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è tornato dal Messico ed è stato sottoposto a degli esami ...