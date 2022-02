Napoli-Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18 di sabato 12 febbraio andrà in scena una delle sfide più importanti della 25° giornata,. Partenopei e nerazzurri si giocano il tutto per tutto con la corsa scudetto che è giunta ad un bivio fondamentale. Entrambe le squadre arriveranno quasi a pieno regime. Soprattutto ilavrà in rosa gli undici titolari, tra cui spicca il fresco campione d’Africa Kalidou Koulibaly, eccezion fatta per Hirving Lozano (infortunatosi alla spalla con il Messico). Inzaghi invece dovrà rinunciare a Bastoni, Correa e Gosens, appena arrivato dall’Atalanta.: leSpalletti riabbraccia Koulibaly e Anguissa, entrambi assenti da più di due mesi. Indifesa pochi dubbi, Rrahmani, Di Lorenzo e ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex nerazzurro Bergomi ha parlato in vista della sfida scudetto traBeppe Bergomi, storico ex difensore dell', in una intervista a Il Mattino ha parlato in vista della sfida scudetto tra nerazzurri e. OSIMHEN - DZEKO - "Osimhen è ...Corriere: Spalletti ha quasi deciso la formazione antiCol Napoli non ci sarà a prescindere. I controlli a cui si è sottoposto ieri Bastoni non hanno rivelato sorprese, confermando il trauma distorsivo alla caviglia: nessuna frattura, né alcun problema ai ...L'ex difensore Beppe Bergomi ha rilasciato un'intervista ad Il Mattino: "Napoli-Inter? Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, corsa in cui va inserita con le stesse percentuali ...