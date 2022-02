LIVE Olimpia Milano-Baskonia 21-10, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: +11 Armani a fine primo quarto (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Schiacciata di Costello in contropiede dopo una persa dell’Olimpia. 24-13 Costello da tre. 24-10 TRIPLA DEL “CHACHO” RODRIGUEZ! INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IL primo quarto! 21-10 2/3 Daniels. Fallo di Kurucs sul tentativo dall’arco di Daniels che sfiora il gioco da 4 e andrà in lunetta con 3 liberi. 4? da giocare, rimessa in attacco Milano. 19-10 TRIPLA DI HALL! 48? sul cronometro del primo quarto. 16-10 Torna a segnare il Baskonia con Costello. 16-8 Coast to coast di Bentil che si appoggia al vetro. 14-8 Altro tiro dalla media che Nicolò Melli si prende e manda a bersaglio, +6 Olimpia. 12-8 Piazzato di Melli, 3’58” da giocare, 1-2 la situazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-15 Schiacciata di Costello in contropiede dopo una persa dell’. 24-13 Costello da tre. 24-10 TRIPLA DEL “CHACHO” RODRIGUEZ! INIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 21-10 2/3 Daniels. Fallo di Kurucs sul tentativo dall’arco di Daniels che sfiora il gioco da 4 e andrà in lunetta con 3 liberi. 4? da giocare, rimessa in attacco. 19-10 TRIPLA DI HALL! 48? sul cronometro del. 16-10 Torna a segnare ilcon Costello. 16-8 Coast to coast di Bentil che si appoggia al vetro. 14-8 Altro tiro dalla media che Nicolò Melli si prende e manda a bersaglio, +6. 12-8 Piazzato di Melli, 3’58” da giocare, 1-2 la situazione ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Baskonia 2-0 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Baskonia… - Transfermarke20 : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - dalilasetti : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - SkySport : ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 s… -