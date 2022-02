La versione di Pazienza, in un libro la verità dell’ex agente segreto: un labirinto degli specchi dal caso Calvi ad Andreotti (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Sapeva quasi tutto di tutti, e quello che non sapeva, tutti pensavano che lo sapesse. Per questo poté vivere come uno che non sapeva niente di niente”. Questo è l’epitaffio che Francesco Pazienza avrebbe scritto, se gliel’avessero chiesto, sulla tomba del suo grande amico “Umbertino”, Federico Umberto d’Amato, gran burattinaio dell’Ufficio affari riservati, la più luciferina delle spie italiane. Potrebbe essere anche l’esergo del suo libro appena uscito per Chiarelettere, La versione di Pazienza. Faccendiere, uomo d’affari, agente segreto, bon vivant, guascone e un po’ spaccone, Francesco Pazienza recita da decenni con maestria il ruolo di guida nel labirinto degli specchi, dove non sai se ciò che vedi è riflesso, o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Sapeva quasi tutto di tutti, e quello che non sapeva, tutti pensavano che lo sapesse. Per questo poté vivere come uno che non sapeva niente di niente”. Questo è l’epitaffio che Francescoavrebbe scritto, se gliel’avessero chiesto, sulla tomba del suo grande amico “Umbertino”, Federico Umberto d’Amato, gran burattinaio dell’Ufficio affari riservati, la più luciferina delle spie italiane. Potrebbe essere anche l’esergo del suoappena uscito per Chiarelettere, Ladi. Faccendiere, uomo d’affari,, bon vivant, guascone e un po’ spaccone, Francescorecita da decenni con maestria il ruolo di guida nel, dove non sai se ciò che vedi è riflesso, o ...

