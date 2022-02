Juve in semifinale di Coppa Italia | Sassuolo battuto 2-1

(Di venerdì 11 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Sarà lantus ad affrontare la Fiorentina nelle semifinali diche andranno in scena tra marzo e aprile. I bianconeri hanno centrato la qualificazione stasera all'Allianz Arena di Torino battendo ilper 2-1 nell'ultimo quarto di finale della competizione. La partita si è accesa fin dalle primissime battute e alla prima occasione è stata lantus ad andare avanti. Al 3? Alex Sandro ha affondato sulla sinistra mettendo in mezzo per McKennie, l'americano ha provato la conclusione colpendo Ruan e sul rimpallo è arrivato Dybala che con il mancino ha schiacciato il pallone a terra mettendolo alle spalle di Pegolo. Così come era già successo domenica contro il Verona, è stata però la squadra avversaria a fare la partita e dopo una serie di occasioni sfiorate, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve semifinale

Ora laè attesa indalla Fiorentina, e Vlahovic dovrà tornare a giocare al Franchi per una partita di andata che si preannuncia incandescente.Dove i bianconeri saranno impegnati anche nell'andata dellain Coppa Italia prevista il 2 marzo, con ritorno allo Stadium di Torino il 20 aprile nella settimana dopo Pasqua. Per l'...la statistica da record dopo aver battuto il Sassuolo 2-1 ai quarti di finale La Juve si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni. A riportare la statistica da ...E il gol vale la semifinale. Dall’89’ Kaio Jorge s.v. All. Allegri 6: Il vantaggio immediato lasciava presagire una gara decisamente più in discesa. Invece la Juve soffre tanto e fatica a trovare le ...