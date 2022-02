Il Galaxy Note è tornato e si chiama S22 Ultra (Di giovedì 10 febbraio 2022) La serie Galaxy Note è morta? Una domanda a cui stiamo cercando di rispondere da almeno un paio d’anni e, forse, anche da prima in conseguenza di alcuni segnali che sono stati colti dai media di settore. Gli ultimi modelli presentati da Samsung sono stati i due della seria Galaxy Note20 nel 2020, nessun modello è stato lanciato nel 2021 e non è atteso nemmeno nel 2022. Samsung ha cambiato strategia per i suoi top di gamma e i Note in realtà sono effettivamente morti, ma sono risorti e ora fanno parte della serie Galaxy S. Dal 2021 Samsung non produrrà più la serie Galaxy Note Il Galaxy Note è tornato Il Galaxy Note è tornato e si ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 10 febbraio 2022) La serieè morta? Una domanda a cui stiamo cercando di rispondere da almeno un paio d’anni e, forse, anche da prima in conseguenza di alcuni segnali che sono stati colti dai media di settore. Gli ultimi modelli presentati da Samsung sono stati i due della seria20 nel 2020, nessun modello è stato lanciato nel 2021 e non è atteso nemmeno nel 2022. Samsung ha cambiato strategia per i suoi top di gamma e iin realtà sono effettivamente morti, ma sono risorti e ora fanno parte della serieS. Dal 2021 Samsung non produrrà più la serieIlIle si ...

