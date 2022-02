Grillo avvisa tutti | Si fanno le cose per bene Trattativa con Conte per il voto su Rousseau

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Facce scurissime. “”. Avvocati che entrano ed escono. Alcuni corrono per non farsi intervistare. Luigi Di Maio saluta e se ne va con fare da diplomatico consumato. Beppeè chiuso qui dentro, in una sala del Parco dei Principi. L’ultimapassa dal Grand Hotel dei Parioli con vista Villa Borghese. Già teatro quest’estate della sbornia della Nazionale e soprattutto luogo nostalgico del M5s. Proprio al Parco dei Principi quattro anni fa (era il 4 marzo del 2018) i grillini scoprirono di aver fatto il pieno di voti: 32,7 per cento. Di Maio era il capo politico,un docente universitario a cui era stato promesso di diventare ministro della Pa, Davide Casaleggio si fregava le mani,vagheggiava la rivoluzione. Oraquei protagonisti si detestano cordialmente e dovrebbero ...