Gandino | cantieri aperti per gli interventi a scuole e alloggi comunali

(Di giovedì 10 febbraio 2022). Lavori pubblici rilevanti a, dove l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio Castelli ha varato nelle ultime settimane una serie di. Particolarmente importante il cantiere completato alla scuola primaria di via Cesare Battisti. Nel 2021 il mastodontico complesso (l’edificio è lungo più di 65 metri ed ha una profondità di 11.5 metri) ha visto completamente rifatti tetto e facciate a cura della Turani Costruzioni Edili di Telgate, con una spesa complessiva di 675.000, coperta da un contributo di Regione Lombardia per 350.000 euro, fondi propri per 70.000 euro ed un mutuo da 255.000 euro. Nel medesimo complesso, negli ultimi mesi, si è lavorato anche alla sistemazione degli spazi esterni, per renderli più facilmente utilizzabili sia a fini didattici sia a fini ludici, per dare la possibilità di svago ...