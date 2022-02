Emma Marrone vittima di body shaming? interviene durissimo Gabriele Muccino: “Ma chi sono …” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto affermato dal giornalista Davide Maggio nel corso di una diretta social. L’uomo infatti nel commentare i vari outfit dei big in gara al Festival di Sanremo 2022 avrebbe dichiarato delle parole piuttosto dure nei confronti della famosa cantante Emma Marrone. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire in sua difesa è stato il regista Gabriele Muccino. Ma, quali sono state le sue parole? Polemica sul web per le parole espresse dal giornalista Davide Maggio contro Emma E’ finito al centro di una grossa polemica, nelle scorse ore, il giornalista Davide Maggio per aver espresso delle parole di critica molto dure nei confronti di Emma Marrone. Nello specifico il giornalista nel corso di una diretta sui ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto affermato dal giornalista Davide Maggio nel corso di una diretta social. L’uomo infatti nel commentare i vari outfit dei big in gara al Festival di Sanremo 2022 avrebbe dichiarato delle parole piuttosto dure nei confronti della famosa cantante. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire in sua difesa è stato il regista. Ma, qualistate le sue parole? Polemica sul web per le parole espresse dal giornalista Davide Maggio controE’ finito al centro di una grossa polemica, nelle scorse ore, il giornalista Davide Maggio per aver espresso delle parole di critica molto dure nei confronti di. Nello specifico il giornalista nel corso di una diretta sui ...

