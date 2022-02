È l’ora di spegnere l’interruttore del populismo energetico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal mese di giugno 2021 – quando i prezzi dell’energia hanno iniziato una corsa al rialzo di cui non si intravede la fine – il governo è intervenuto cinque volte per mitigare gli aumenti. Un sesto decreto è alle porte. È giunto il momento di cambiare passo: misure generalizzate e di breve termine devono cedere il passo ad altre che siano più incisive e selettive. Ciascuno dei provvedimenti adottati finora era concepito come se l’obiettivo fosse semplicemente di “passare la nottata”. Questo atteggiamento era comprensibile all’inizio, quando l’emergenza ha colto quasi tutti di sorpresa. Ma ormai dovrebbe essere chiaro che i rincari hanno una componente strutturale, destinata a mantenere il livello dei prezzi elevato ancora a lungo, al di là delle oscillazioni stagionali. Nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022 sono state stanziate risorse enormi (oltre 11 miliardi) per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal mese di giugno 2021 – quando i prezzi dell’energia hanno iniziato una corsa al rialzo di cui non si intravede la fine – il governo è intervenuto cinque volte per mitigare gli aumenti. Un sesto decreto è alle porte. È giunto il momento di cambiare passo: misure generalizzate e di breve termine devono cedere il passo ad altre che siano più incisive e selettive. Ciascuno dei provvedimenti adottati finora era concepito come se l’obiettivo fosse semplicemente di “passare la nottata”. Questo atteggiamento era comprensibile all’inizio, quando l’emergenza ha colto quasi tutti di sorpresa. Ma ormai dovrebbe essere chiaro che i rincari hanno una componente strutturale, destinata a mantenere il livello dei prezzi elevato ancora a lungo, al di là delle oscillazioni stagionali. Nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022 sono state stanziate risorse enormi (oltre 11 miliardi) per ...

