Dalisi | la De Stasio torna all’attacco | “Non sarà tempo di presepi ma di verità sì”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)di lettura: < 1 minutoE’ improvvisamenteta d’attualità la vicenda del presepe. Dopo l’interrogazione presentata nelle scorse settimane dall’esponente Pd Giovanni De Lorenzo, a partire alla carica è Rosetta De, consigliera di ‘Prima Benevento’. La sua nota: “In esito a quanto appreso dalla stampa nella giornata di ieri a proposito della risposta dell’Assessore alla Cultura all’interrogazione del consigliere De Lorenzo relativa al presepe di, ed alle contraddizioni in tale risposta ravvisate, ho ritenuto opportuno presentare un’ulteriore interrogazione affinchè venga fatta chiarezza su un’opera che è costata al Comune di Benevento circa € 137.000, e che, mai più riutilizzata, oggi è messa a deposito. Certamente mi rendo conto che il Natale è lontano e che, quindi, non ...

Palatedeschi e relativa gestione dell'impianto, l'eterna questione del presepe i punti di ...all'ordine del giorno di cui due sono le interrogazioni della capogruppo di Prima Benevento De Stasio. Certamente mi rendo conto che il Natale è lontano e che, quindi, non è tempo di presepi, ma è comunque sempre tempo di trasparenza e verità.