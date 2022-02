Conte studia come uscire dal pantano giuridico del M5s. E torna l’idea di fare un suo partito (Di giovedì 10 febbraio 2022) Succedeva esattamente un anno fa. Il governo Conte due, il 26 gennaio 2021, cadeva a causa dello strappo dei renziani. Il premier uscente sperava di ottenere il terzo mandato in meno di tre anni ma, nonostante le convergenze con il partito democratico di Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti, la sua riconferma a Palazzo Chigi sfumò per far spazio a un insindacabile Mario Draghi. Fu allora che Giuseppe Conte iniziò a lavorare alla formazione di un suo soggetto politico. Qualcuno diceva che fosse pronto già il nome, «Con-Te», e il logo. L’ipotesi tramontò perché la galassia del Movimento 5 stelle chiese all’avvocato del popolo di non abbandonare la nave. Conte, in cambio, ottenne il mandato di ristrutturare quella bagnarola che stava affondando, tra i fuoriusciti che non accordarono la fiducia a Draghi e i debiti che ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Succedeva esattamente un anno fa. Il governodue, il 26 gennaio 2021, cadeva a causa dello strappo dei renziani. Il premier uscente sperava di ottenere il terzo mandato in meno di tre anni ma, nonostante le convergenze con ildemocratico di Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti, la sua riconferma a Palazzo Chigi sfumò per far spazio a un insindacabile Mario Draghi. Fu allora che Giuseppeiniziò a lavorare alla formazione di un suo soggetto politico. Qualcuno diceva che fosse pronto già il nome, «Con-Te», e il logo. L’ipotesi tramontò perché la galassia del Movimento 5 stelle chiese all’avvocato del popolo di non abbandonare la nave., in cambio, ottenne il mandato di ristrutturare quella bagnarola che stava affondando, tra i fuoriusciti che non accordarono la fiducia a Draghi e i debiti che ...

