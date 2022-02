Comuni, luci spente stasera per il caro bollette Iniziativa Anci (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'articolo Comuni, luci spente stasera per il caro bollette <small class="subtitle">Iniziativa Anci</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'articoloper il proviene da Noi Notizie..

Advertising

BeppeSala : Milano, città dalle mille luci, domani sera dalle 20:00 alle 21:00 si spegnerà attraverso due dei luoghi più rappre… - ComunediTrieste : Giovedì 10 febbraio, alle 20.00, il Comune di #Trieste spegnerà le luci del Palazzo Municipale per manifestare, com… - infoitinterno : Luci spente nei comuni contro il caro bollette, aderisce anche Saluzzo - ForumTrieste : RT @ComunediTrieste: Giovedì 10 febbraio, alle 20.00, il Comune di #Trieste spegnerà le luci del Palazzo Municipale per manifestare, come a… - CagliEdoardo : RT @BeppeSala: Milano, città dalle mille luci, domani sera dalle 20:00 alle 21:00 si spegnerà attraverso due dei luoghi più rappresentativi… -