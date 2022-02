Come trasformare CO2 in carbonio solido: la rivoluzione di un catalizzatore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nasce un nuovo sistema per trasformare l’anidride carbonica in carbonio solido. Un materiale facile da maneggiare e smaltire. Tutto ciò sarà possibile grazie a un catalizzatore in metallo liquido che si preannuncia rivoluzionario. Arriva un nuovo catalizzatore per trasformare i gas in carbonio solido (Pixabay) – curiosauro.itUn catalizzatore in metallo liquido per trasformare la CO2 in carbonio solido RMIT ha creato un catalizzatore che utilizza un metallo liquido (una lega chiamata Gallio-Indio Eutettico) per “catturare” i gas dannosi. Questa lega può essere riscaldata tra 100 e 120° gradi per far solidificare il carbonio. In questo modo diventerà più ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nasce un nuovo sistema perl’anidride carbonica in. Un materiale facile da maneggiare e smaltire. Tutto ciò sarà possibile grazie a unin metallo liquido che si preannuncia rivoluzionario. Arriva un nuovoperi gas in(Pixabay) – curiosauro.itUnin metallo liquido perla CO2 inRMIT ha creato unche utilizza un metallo liquido (una lega chiamata Gallio-Indio Eutettico) per “catturare” i gas dannosi. Questa lega può essere riscaldata tra 100 e 120° gradi per far solidificare il. In questo modo diventerà più ...

