Buenos Aires, Fognini vola ai quarti e dalle casse parte "Un'Avventura" di Battisti (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'azzurro piega Pedro Martinez in due set 6 - 4 7 - 6 e raggiunge Sonego ai quarti in Argentina. Guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'azzurro piega Pedro Martinez in due set 6 - 4 7 - 6 e raggiunge Sonego aiin Argentina. Guarda gli highlights

Advertising

WeAreTennisITA : 'Olé olé olé olé, delPo delPo' ?? È finita così la carriera di Juan Martin del Potro, in lacrime prima di servire l… - WeAreTennisITA : Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per… - SuperTennisTv : Dopo 965 giorni finalmente @delpotrojuan di nuovo in campo... per quello che forse è stato l'ultimo match della sua… - bhiclasificados : il Pirata Pizzas a la Piedra - mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ???? 'Diario dall'#Argentina' è arrivato alla sua ultima tappa: camminiamo insieme per l'#Obelisco e conosciamo meglio #B… -