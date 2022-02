Amadeus a Sanremo 2023? La conferma di Fiorello e le sue condizioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amadeus a Sanremo 2023? Il direttore artistico potrebbe effettivamente rimanere in carica per il quarto anno consecutivo, dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti che ha fatto registrare la sua terza edizione, e non solo. L’opzione di un altro Festival sotto la guida di Amadeus è spuntata immediatamente, ancora prima dell’avvio della scorsa kermesse canora, ma solo oggi si intravede un barlume di conferma. Amadeus è pronto a farlo ad alcune condizioni. La trattativa sarà lunga (o forse non così tanto) e per le conferme del caso bisognerà attendere diversi mesi, ma oggi c’è qualche novità. Direttamente dalla prima rete Rai, A Porta A Porta, si pianta il seme per la conferma di Amadeus al prossimo Festival di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)? Il direttore artistico potrebbe effettivamente rimanere in carica per il quarto anno consecutivo, dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti che ha fatto registrare la sua terza edizione, e non solo. L’opzione di un altro Festival sotto la guida diè spuntata immediatamente, ancora prima dell’avvio della scorsa kermesse canora, ma solo oggi si intravede un barlume diè pronto a farlo ad alcune. La trattativa sarà lunga (o forse non così tanto) e per le conferme del caso bisognerà attendere diversi mesi, ma oggi c’è qualche novità. Direttamente dalla prima rete Rai, A Porta A Porta, si pianta il seme per ladial prossimo Festival di ...

Advertising

RedRonnie : Morgan senza freni: stronca Sanremo, Amadeus e anche Mahmood e Blanco. Guarda il video - Oggi - - Adnkronos : #Sanremo2023, per Fiorello Amadeus lo farà. #ultimenotizie - rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - GianluVisco : RT @TMW_radio: ??? #Maracanà #Amadeus ??? «#Sanremo un successo, ma ora lo #scudetto con l’#Inter per dedicare ‘Ciao Ciao’ a tutte le insegu… - marcopiccari1 : RT @TMW_radio: ??? #Maracanà #Amadeus ??? «#Sanremo un successo, ma ora lo #scudetto con l’#Inter per dedicare ‘Ciao Ciao’ a tutte le insegu… -