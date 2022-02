Addio a Donatella Raffai | volto storico di Chi l’ha visto | le commoventi parole del marito

(Di giovedì 10 febbraio 2022), conduttricedella trasmissione di maggior successo di Rai Tre, Chi, è morta all’età di settantotto anni dopo una lunga malattia. A darne la notizia, ilSergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre trent’anni e due precedenti matrimoni. LEGGI ANCHE: Meno paletti L'articolo proviene da Inews24.it.

Raffai: morta a 78 anni Come riporta TG Com 24 : 'I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al ...La televisione italiana dicea un altro volto storico del piccolo schermo quello diRaffai . La giornalista, prima conduttrice del popolare programma di Rai Tre "Chi l'ha visto" , è morta a 78 anni dopo avere ...Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto e tra le ideatrice di uno dei programmi più longevi della televisione italiana e il sesto più longevo di Rai Tre. Stiamo parlando di "Chi l'ha visto?", la ...La giornalista era malata da tempo e aveva 78 anni. Addio alla giornalista Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di Chi l’ha visto?, il programma di maggior successo di Rai 3, e ...